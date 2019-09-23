Власти Молдавии обратились к США и Великобритании за данными о местонахождении Плахотнюка

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Молдавии направили запросы в следственные органы США, Великобритании и еще ряда стран, чтобы установить местонахождение олигарха и экс-лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка, а также его соратников, которые являются фигурантами уголовных дел в стране. Об этом сообщил молдавский президент Игорь Додон в интервью телеканалу "Россия-24", вышедшем в эфир в понедельник.

"Конечно, мы запросы соответствующие в следственные органы сделали - и в Соединенные Штаты, и в Англию, и в другие государства, с которыми у нас установлены дипломатические отношения", - сказал он, отвечая на вопрос о местонахождении Плахотнюка и других участников коррупционных скандалов. Додон также подчеркнул, что на имущество этих людей в Молдавии наложен арест. Он указал, что, по его информации, фигуранты этих дел еще не получили политического убежища в каком-либо государстве.

Кроме того, как отметил глава Молдавии, в стране активизировалась работа по расследованию дел о коррупции. "За последние несколько недель сняли иммунитет пятерым депутатам, которые были вовлечены в разные схемы. Я не хочу вмешиваться в работу генеральной прокуратуры и следственных органов, но там идет очень серьезная работа", - сказал президент республики.

В июне в парламенте Молдавии было сформировано новое большинство из партий, которые объединились против контролировавшего власть в стране олигарха и экс-лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. После этого олигарх и приближенные к нему люди бежали из страны. Новые власти развернули масштабную кампанию по борьбе с коррупцией в ходе которой депутатского иммунитета лишены и задержаны ряд депутатов, а также полицейские, судьи и другие госслужащие.