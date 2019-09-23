Премьер Пакистана назвал ошибкой решение его страны бороться с террористами на стороне США

ИСЛАМАБАД, 23 сентября. /ТАСС/. Решение Пакистана присоединиться к войне с терроризмом на стороне США стало самой большой ошибкой в истории страны. Такое заявление сделал премьер-министр Пакистана Имран Хан, выступая в понедельник на семинаре в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

"В 1980-х годах Пакистан, которому помогали Соединенные Штаты, организовали сопротивление Советскому Союзу в Афганистане. Объединенное разведывательное управление Пакистана приглашало боевиков со всего мусульманского мира, обучало их и направляло на джихад против Советского Союза. Тогда джихадисты были героями, однако после ухода Советского Союза и США из Афганистана все эти группировки никуда не делись", - заявил Хан.

"Затем случилось 11 сентября [2001 года] и Пакистан снова присоединился к действиям США. Теперь борьба велась против тех же группировок, которых окрестили террористами, - рассказал Хан. - Они, как и раньше, заявляли, что борются с иностранной оккупацией, однако теперь, после прихода США в Афганистан, они стали [именоваться] террористами".

"Пакистан серьезно пострадал от всего этого", - добавил премьер-министр, отметив, что стране следовало бы сохранять нейтралитет в этих конфликтах. "Пакистан, присоединившись к США после 11 сентября [2001 года], совершил одну из самых больших ошибок в своей истории, от которой погибло более 70 тыс. пакистанцев и которая принесла экономике убытки на сотни миллиардов долларов", - заявил Хан. - Я думаю, правительство Пакистана не должно было обещать того, на что не способно".

Премьер-министр Пакистана находится в США с недельным визитом, куда он прибыл для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.