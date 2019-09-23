Минобороны Литвы: истребители НАТО шесть раз за неделю сопровождали российские самолеты

ВИЛЬНЮС, 23 сентября. /ТАСС/. Истребители НАТО, по ротации базирующиеся на литовской авиабазе Зокняй, в течение последней недели шесть раз были подняты в воздух для сопровождения российских военных самолетов в международном воздушном пространстве над Балтикой. С таким утверждением выступило в понедельник Министерство обороны Литвы.

В частности, согласно сообщению ведомства, в понедельник, 16 сентября, истребители НАТО сопроводили самолет дальнего радиолокационного обнаружения A-50, а также два истребителя Су-27, которые направлялись с материковой части России в Калининградскую область.

На следующий день истребители НАТО сопроводили два бомбардировщика Ту-160, а также два истребителя Су-27, которые совершали полет с материковой части России в Калининградскую область и обратно. Позже в тот же день самолеты НАТО сопроводили Ту-160, которые летели в обратном направлении.

В среду, 17 сентября, самолеты НАТО сопроводили самолет А-50, который летел из Калининградской области на материковую часть России, а на следующий день - грузовой самолет Ан-12, летевший из Калининградской области на материковую часть России. В пятницу истребители НАТО сопроводили истребитель Су-30.

Контроль за воздушным пространством стран Балтии, не располагающих для этого собственными техническими средствами, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года, сменяясь каждые четыре месяца, четверка истребителей базируется в Зокняй. С апреля 2014 года другую часть миссии (еще четыре истребителя) разместили в Эстонии на авиабазе Эмари.

В Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.