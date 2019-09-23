Группа Лимы готова ввести дополнительные санкции в отношении Мадуро

БОГОТА, 23 сентября. /ТАСС/. Страны, входящие в Группу Лимы, выразили готовность принять дополнительные санкции в отношении администрации Венесуэлы с целью восстановления демократического порядка в Боливарианской Республике. Соответствующий документ был принят в понедельник по итогам встречи в Нью-Йорке.

"Выражаем готовность принять новые санкции или другие экономические и политические меры против режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, направленные на восстановление без применения силы правопорядка, конституционного и демократического порядка в Венесуэле", - говорится в заявлении, текст которого распространил МИД Колумбии.

Члены группы также призвали Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) создать "независимый механизм наблюдения и расследования систематических нарушений прав человека в Венесуэле".

Блокирование переговоров

Страны, входящие в Группу Лимы, также осудили прекращение мирных переговоров между властями Венесуэлы и оппозицией, обвинив администрацию Мадуро в нежелании продолжать диалог.

"Осуждаем неоднократное и последовательное блокирование со стороны нелегитимного и диктаторского режима [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро переговорного процесса с демократическими силами и Национальной ассамблеей [однопалатным парламентом] Венесуэлы для достижения политического урегулирования серьезного кризиса, от которого страдает страна, путем проведения всеобщих, свободных, честных и прозрачных выборов при участии международных наблюдателей", - говорится в заявлении, текст которого распространил МИД Колумбии.

Члены организации также подтвердили, что продолжат оказывать поддержку лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо.

Группа Лимы была сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Гондураса, Канады, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Чили) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе Мадуро без проведения референдума. Позже к группе присоединились Гайана и Сент-Люсия.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба и Никарагуа.

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