ЕС ожидает, что создание Конституционного комитета Сирии приведет к миру

БРЮССЕЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Евросоюз приветствует объявление ООН о создании Конституционного комитета Сирии и ожидает, что это приведет к миру в стране. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"После восьми лет конфликта заявление генерального секретаря ООН относительно договоренности о создании Конституционного комитета в рамках [резолюции] СБ ООН 2254 и женевского процесса является долгожданной отрадной новостью, которая возвращает надежду сирийцам, - отмечает Могерини. - Мы с нетерпением ожидаем первого заседания Конституционного комитета при первой же возможности и ожидаем, что это должно стать началом процесса, который в конечном итоге приведет к миру, в котором сирийцы так нуждаются и которого они заслуживают".

В заявлении главы дипломатии ЕС подчеркивается, что "любое устойчивое решение конфликта требует подлинного политического перехода в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и Женевским коммюнике от 2012 года, согласованным сирийскими сторонами в рамках возглавляемого ООН женевского процесса". "Специальный посланник ООН [Гейр Педерсен] пользуется полной поддержкой Евросоюза в его дальнейших усилиях", - добавила Могерини.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник объявил о создании Конституционного комитета Сирии, а также выразил признательность России, Турции и Ирану за работу на этом направлении.

Решение о создании этого органа для выработки рекомендаций по внесению поправок в сирийскую конституцию было принято 31 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. По плану Стаффана де Мистуры, предшественника Гейра Педерсена на должности специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии, в комитет должны войти 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях, которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.

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