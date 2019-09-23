Мадуро заявил, что в ближайшие часы отправится с визитом в Россию

КАРАКАС, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в понедельник, что в ближайшие часы отправится в Россию, где он планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Сегодня ночью я отправляюсь в Россию с официальным визитом, чтобы встретиться с нашим другом - президентом Путиным", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.