Мадуро заявил, что в ближайшие часы отправится с визитом в Россию

КАРАКАС, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в понедельник, что в ближайшие часы отправится в Россию, где он планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.
"Сегодня ночью я отправляюсь в Россию с официальным визитом, чтобы встретиться с нашим другом - президентом Путиным", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.
По словам Мадуро, в ходе поездки он также встретится с российскими предпринимателями. "Мы рассмотрим динамику развития наших двусторонних отношений и возможности придать им дополнительный импульс", - добавил он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на полях заседания Валдайского клуба в Сочи Путин проведет встречи с президентами Венесуэлы, Казахстана и Филиппин.
XVI Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" пройдет с 30 сентября по 3 октября 2019 года в Сочи. Тема этого года - "Заря Востока и мировое политическое устройство".