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Мадуро заявил, что в ближайшие часы отправится с визитом в Россию

Лидер Венесуэлы отметил, что планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро Михаил Метцель/ТАСС
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© Михаил Метцель/ТАСС

КАРАКАС, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в понедельник, что в ближайшие часы отправится в Россию, где он планирует встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Сегодня ночью я отправляюсь в Россию с официальным визитом, чтобы встретиться с нашим другом - президентом Путиным", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

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По словам Мадуро, в ходе поездки он также встретится с российскими предпринимателями. "Мы рассмотрим динамику развития наших двусторонних отношений и возможности придать им дополнительный импульс", - добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на полях заседания Валдайского клуба в Сочи Путин проведет встречи с президентами Венесуэлы, Казахстана и Филиппин.

XVI Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" пройдет с 30 сентября по 3 октября 2019 года в Сочи. Тема этого года - "Заря Востока и мировое политическое устройство".

Теги
Мадуро, НиколасПутин, Владимир ВладимировичВенесуэлаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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