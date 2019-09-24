Трамп заявил, что признателен Си Цзиньпину за закупки сельхозпродукции США

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп очень ценит закупки Китаем американской сельхозпродукции и попросил передать это председателю КНР Си Цзиньпину. Об этом он сам рассказал в понедельник журналистам на встрече с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси. Переговоры состоялись на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Китай хочет заключить торговую сделку, посмотрим, что произойдет, - отметил Трамп. - Китай уже начал закупать нашу сельскохозяйственную продукцию. Я попросил передать Си Цзиньпину, что мы это очень ценим".

"Мы говорим с Китаем, скоро предстоят серьезные переговоры", - сказал президент, попросив присутствующего на встрече министра финансов США Стивена Мнучина прокомментировать ход диалога. "[Переговоры с Китаем пройдут] на следующей неделе в Вашингтоне, с нетерпением ждем их проведения, - обратил внимание Мнучин. - Если появится возможность заключить хорошую сделку, мы так и сделаем".

КНР и США на протяжении уже нескольких месяцев ведут тяжелые переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й раунд переговоров прошел в Шанхае 30-31 июля. Министерство коммерции Китая объявило ранее, что 13-й раунд пройдет в начале октября в Вашингтоне. Как ранее заявил Трамп, Соединенные Штаты стремятся к всеобъемлющему, а не частичному торговому соглашению с Китаем, однако не нуждаются в его заключении до президентских выборов, которые пройдут в США осенью 2020 года.