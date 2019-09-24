Киев не рассматривает планы возвращения оставшихся в Крыму кораблей

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Украина не планирует забирать военные корабли, оставшиеся в Крыму после воссоединения полуострова с Россией весной 2014 года. Об этом заявил министр обороны страны Андрей Загороднюк.

"В нашей стратегии мы не рассчитываем на такой сценарий", - сказал он во вторник в интервью Би-би-си, отвечая на вопрос, нужны ли Украине корабли, техника и вооружение, которые остались в Крыму.

Что же касается трех кораблей, которые были задержаны российскими пограничниками во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года, то, по словам министра, в настоящее время идут переговоры об их возвращении. "Но я не могу сказать, что вижу какой-то прогресс в этом", - добавил он.

После событий весны 2014 года в портах Крыма осталось более 30 кораблей и вспомогательных судов различного назначения. Россия неоднократно предлагала Украине забрать их, но ответа так и не получила.