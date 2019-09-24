Компания-владелец Stena Impero сообщила, что танкер все еще находится в Иране

ТАСС, 24 сентября. Задержанный 19 июля Ираном в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena Impero, принадлежащий шведской компании Stena Bulk, по-прежнему находится в Иране, несмотря на решение властей отпустить его. Об этом сообщил во вторник агентству Reuters глава Stena Bulk Эрик Хонелл.

"Танкер менял местоположение, пока находился там [в водах Ирана], чтобы пополнить запасы пресной воды. Но он все еще находится в порту Бендер-Аббас", - сообщил Хонелл. Он добавил, что не обладает информацией о том, почему Stena Impero так и не покинул Иран.

В понедельник представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что "юридические процедуры по освобождению британского танкера завершены", но не назвал сроков, когда судно может фактически покинуть Бендер-Аббас. Посол Ирана Великобритании Хамид Баединежад также подтвердил, что Stena Impero может свободно покинуть Иран.

Определить с помощью открытых источников точное местоположение танкера на данный момент невозможно. На сервисе отслеживания судов marinetraffic.com значатся координаты Stena Impero по состоянию на 21 июля южнее порта Бендер-Аббас. Танкер стоял на якоре. Ряд других порталов отслеживания не показывают расположения судна на карте.

Портал TankerTrackers.com, который наблюдает за передвижениями нефтеналивных судов, во вторник сообщил в Twitter, что Stena Impero снялся с якоря с места, где находился со второй недели августа. Авторы сообщения приложили к посту спутниковые снимки этих координат, но уточнили, что о текущем местонахождении танкера информации нет.