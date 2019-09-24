Генпрокуратура Украины: санкции ЕС в отношении Януковича будут действовать до 2020 года

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Санкции Совета ЕС, введенные против экс-президента Украины Виктора Януковича до 6 марта 2020 года, остаются в силе. Об этом во вторник сообщила Генеральная прокуратура Украины.

"На многочисленные запросы СМИ сообщаем, что персональные санкции в отношении бывшего президента Украины, введенные Советом Европейского Союза, действуют до 6 марта 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

В Генпрокуратуре добавили, что санкции против экс-президента Украины, которые действовали в период с 5 марта 2018 по 4 марта 2019 года, отменены решением Европейского суда общей юрисдикции.

Ранее во вторник пресс-секретарь экс-президента Украины Виктора Януковича Юрий Кирасир сообщил о снятии санкций Совета ЕС с бывшего главы государства. По его словам, на протяжении пяти лет прошлая украинская власть вела "масштабную кампанию по дезинформации граждан Украины и международного сообщества, не имея каких-либо доказательств и фальсифицируя материалы, навязывали миф о якобы причастности президента Виктора Януковича к различным преступлениям".

Впервые Янукович был внесен в санкционный список ЕС в 2014 году на основании уголовного дела, возбужденного на Украине после государственного переворота. Новые власти обвинили Януковича и его окружение в хищении государственных средств и их незаконном перемещении за пределы Украины. После это санкции ежегодно продлевались. Сам Янукович неоднократно заявлял, что эти дела носят заказной политический характер и что никаких средств он за рубеж не выводил.