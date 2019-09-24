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Генассамблея ООН - 2019

Меркель обсудила с Трампом конфликт вокруг Ирана и торговые вопросы

После этой встречи у Меркель, по данным DPA, были запланированы двусторонние переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани

БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила на двусторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН конфликт вокруг Ирана. Об этом сообщил во вторник в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Во время переговоров речь шла о конфликте вокруг Ирана, а также о торговых вопросах", - написал он.

После встречи с Трампом у Меркель, по данным агентства DPA, были запланированы двусторонние переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани.

Теги
Меркель, АнгелаСШАИранГерманияРоухани, ХасанТрамп, ДональдГенассамблея ООН - 2019
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