"Будущее принадлежит патриотам". Трамп выступил с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН

"Мудрые руководители ставят на первое место благо своего собственного народа и своей собственной страны", - сказал президент США.

Это стало основным лейтмотивом получасовой речи, с которой он выступил во вторник с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Именно так, по словам Трампа, собирается действовать и сама Америка, которую он называл "самой могущественной державой мира".

Президент США Дональд Трамп призвал все страны мира отстаивать свою национальную самобытность и суверенитет, во всем исходить из собственных интересов, противостоять попыткам поборников глобализации причесывать всех под одну гребенку.

"Будущее не принадлежит глобалистам; будущее принадлежит патриотам, - продолжал он. - Будущее принадлежит суверенным и независимым нациям, которые защищают своих граждан, уважают своих соседей и чтут те различия, которые делают каждую страну особой и уникальной".

Трамп призвал мировое сообщество "раскрыть объятия национальным основам" своего бытия. Он констатировал, что не только США, но и каждая из представленных в зале стран "ценит свою историю, культуру и наследие, достойные защиты и восхищения".

"Не надо пытаться стирать их или заменять, - сказал он. - Истина очевидна: если хочешь свободы, гордись своей родиной. Если хочешь демократии, береги свой суверенитет. А если хочешь мира, люби свой народ".

Сдержанная манера

Нынешний американский лидер - известный националист, популист и волюнтарист. Он умеет "зажигать" аудиторию, гордится этим и любит проводить многолюдные митинги. Но в данном случае свои зажигательные лозунги он произносил монотонно, слабым голосом без всякого выражения. А считывая текст с экранов мониторов щурился и поджимал губы, словно не был заранее знаком с написанным и слегка удивлялся.

Под стать была и реакция зала, в котором присутствовали вице-президент США Майкл Пенс и другие представители администрации Трампа, включая его дочь Иванку, а также руководители и члены делегаций многих стран мира. Люди слушали внимательно, но ни смеха, как в прошлые годы при таких же выступлениях, ни аплодисментов почти не было.

Войны - не самоцель

Начал президент США свою речь с достаточно традиционной для него похвальбы. Он напомнил, что со времени его прихода к власти Вашингтон израсходовал свыше $2,5 трлн на то, чтобы "полностью перестроить" свою военную машину. Подчеркнув, что Америка располагает "гораздо большей мощью", чем любая другая страна, Трамп сказал, что надо надеяться, "что ей никогда не придется использовать эту мощь".

Видимо, имелись в виду новые войны, которых США при Трампе действительно пока не начинали. И даже к точечным операциям он относится достаточно осмотрительно: например, отменил недавно уже подготовленный удар по Ирану, чтобы его страна не лила попусту свою и чужую кровь.

Но все же в предложенном контексте нельзя не отметить, что Америка и сейчас продолжает воевать - в частности, в Ираке и Афганистане. В последнем случае война длится уже 18 лет.

А Трамп, между прочим, утверждал, что "бесконечные, никогда не кончающиеся войны, не являются целью" его страны. Он отметил, что афганские талибы "предпочитают продолжать свои жестокие атаки", но обещал, что США "вместе с партнерами по коалиции" будут и впредь "искоренять терроризм", "никогда не прекратят работу над тем, чтобы мир стал реальностью".

Без упоминания России

Трамп завуалированно описал недавний срыв встречи с талибами для подписания мирного соглашения, которую планировалось провести в его загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде. Этот провал американской внешней политики послужил поводом для увольнения его прежнего помощника по национальной безопасности, известного политического "ястреба" Джона Болтона.

С его уходом связывались надежды на сдвиг с мертвой точки диалога по стратегической стабильности между США и другими ведущими мировыми державами, прежде всего Россией. Но эту тему Трамп в своей речи в ООН не затронул.

Да и вообще ни Россия, ни другие постсоветские страны в выступлении американского президента не упоминались.

Дружба в интересах США

Что касается других государств мира, Трамп больше всего говорил о Китае, Иране и Венесуэле. Всех их он жестко критиковал, но по-разному.

Так, в адрес Пекина раздались достаточно традиционные для США упреки по вопросам экономики и торговли. По словам Трампа, "Китай не только не взялся за обещанные реформы, но и взял на вооружение экономическую модель, зависящую от массивных рыночных барьеров, крупных государственных субсидий, манипулирования валютным курсом, демпинга, принудительного трансферта технологий, а также крупномасштабного хищения интеллектуальной собственности и торговых секретов".

Но при этом в контексте обсуждения ситуации в Гонконге председателю КНР Си Цзиньпину был сделан комплимент, как "выдающемуся руководителю", на которого "мы все рассчитываем". Заодно прозвучало заверение в том, что "США не стремятся к конфликту с любой другой страной", а жаждут лишь "мира, сотрудничества и взаимной выгоды", хотя и "никогда не поступятся защитой американских интересов".

Кстати, в схожем ключе была упомянута и КНДР. Трамп сказал, что "многие из ближайших друзей Америки в свое время были ее величайшими противниками".

"Соединенные Штаты никогда не верили в постоянных врагов, - продолжал он. - Нам нужны партнеры, а не противники. Америка знает, что воевать может каждый, а мир выбирает только самый смелый. И поэтому мы ведем дипломатию на Корейском полуострове".

Критика Ирана и Венесуэлы

Тегерану и Каракасу глава вашингтонской администрации сулил только кнут. Иран был назван "одной из величайших угроз для безопасности миролюбивых стран" в своем регионе. Трамп сказал, что санкции против него "не будут сниматься, а будут ужесточаться", пока "продолжается его угрожающее поведение".

В этом же контексте он упомянул о "важности полной нормализации отношений между Израилем и его соседями".

Венесуэле и ее руководителям достались, пожалуй, еще более выразительные эпитеты, чем Ирану, хотя и произнесенные все тем же скучным тоном. Воевать с этой страной Трамп не обещал. Вместо этого он пытался заочно подкупить венесуэльцев посулами щедрой "гуманитарной помощи, которая уже готова и ожидает доставки".

"Призрак социализма"

Впрочем, нападки на Венесуэлу, а также Кубу и Никарагуа, были вписаны в идеологический контекст, важный для Трампа по внутриполитическим причинам.