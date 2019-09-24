В США приветствуют создание сирийского конституционного комитета

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что создание сирийского конституционного комитета будет способствовать дипломатическому урегулированию сирийского конфликта. Об этом заявил во вторник спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на встрече по Сирии на полях Генассамблеи ООН.

"Поскольку режиму [президента Сирии Башара] Асада не удалось добиться успеха "на земле" за последний год, мы теперь столкнулись с замороженным конфликтом, а это открывает путь к урегулированию на основе переговоров в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254, - сказал он. - В этом контексте США приветствовали вчерашнее заявление генерального секретаря ООН о запуске в ближайшие недели конституционного комитета. Мы присоединяемся к благодарностям в адрес генерального секретаря и его спецпосланника Гейра Педерсена, а также остальных членов нашей "малой группы" так же, как Россию и Турцию, за это достижение".

Джеффри при этом не назвал Иран в числе стран, которым адресована благодарность Вашингтона, при том что Тегеран принимал активное участие в работе по созданию комитета в рамках астанинского формата. Американский дипломат, наоборот, обвинил Тегеран в дестабилизирующих действиях в Сирии. "Время имеет важнейшее значение, - отметил он. - Тяготы конфликта, риск использования химического оружия, опасность расширения конфликта из-за дестабилизирующих действий Ирана в Сирии требуют наших немедленных действий".

По словам Джеффри, создание конституционного комитета делает реальной задачу проведения в Сирии свободных и честных выборов. "Чтобы поддержать движение, сложившееся благодаря запуску конституционного комитета, мы призываем ООН и страны - члены организации, включая ЕС, оставаться едиными. Это означает, во-первых, оставить открытой дверь для переговорного урегулирования в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254, с учетом того, что свободные и честные выборы - это теперь реальная цель. Это тот момент, когда США поддержат усилия по восстановлению по всей территории Сирии".

"Во-вторых, [это означает, что] пока режим и его сторонники не согласятся войти в эту дверь, продолжать давление на них", - добавил дипломат.

23 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании сирийского Конституционного комитета. Решение о создании этого органа для выработки рекомендаций по внесению поправок в сирийскую конституцию было принято 31 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. По плану Стаффана де Мистуры, предшественника Гейра Педерсена на должности специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии, в комитет должны войти 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях, которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.