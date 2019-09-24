Зариф заявил, что внешнее вмешательство помешает политическому урегулированию в Сирии

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф полагает, что после формирования Конституционного комитета Сирии ведущую роль в политическом урегулировании в стране должны играть ее граждане, а внешнее вмешательство только повредит. Соответствующее заявление он сделал во вторник на встрече по Сирии на полях Генассамблеи ООН.

"Мы подчеркиваем, что теперь, когда сирийское правительство и оппозиция достигли соглашения по формированию Конституционного комитета, сирийцам нужно дать возможность взять на себя ведущую роль", - сказал он. Зариф предостерег другие страны от "влияния извне, оказания давления или установления искусственных временных рамок" в том, что касается политического урегулирования в Сирии.

"Конечно, мы все хотим как можно скорее увидеть результаты в этом процессе, но мы не считаем, что установление искусственных временных рамок будет способствовать этому", - пояснил министр. Зариф также констатировал, что "присутствие террористических группировок" на территории Сирии "является угрозой для процесса политического урегулирования".

Решение о создании Конституционного комитета для выработки рекомендаций по внесению поправок в сирийскую конституцию было принято 31 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. По плану Стаффана де Мистуры, предшественника Гейра Педерсена на должности специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии, в комитет должны войти 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях, которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.