В ДНР заявили, что армия Украины обстреляла окраину Донецка из артиллерийских орудий

ДОНЕЦК, 25 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в среду обстреляли из тяжелых артиллерийских орудий окраину Донецка. Об этом в среду сообщило управление Народной милиции (УНМ) Донецкой народной республики (ДНР).

По данным Народной милиции, в 06:50 мск военнослужащие 28-й бригады ВСУ "открыли огонь из 152-миллиметровой и 122-миллиметровой артиллерии по жилому району населенного пункта Лозовое на западных окраинах Донецка". "Выпущено более 50 снарядов. Население было вынуждено укрыться в подвалах", - отмечается в сообщении УНМ.

Информация о последствиях обстрела, включая возможные жертвы и разрушения, уточняется.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать бессрочное перемирие. В заявление впервые были включены обязательства сторон о дополнительных мерах соблюдения режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв село Новая Таврия на юге ДНР.