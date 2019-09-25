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И.о. генсека ОДКБ призвал НАТО ответить на предложение об установлении диалога

В частности, организация предлагала наладить прямые контакты между генеральными секретарями и диалог между Постоянным советом ОДКБ и Североатлантическим советом

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призывает НАТО ответить на обращение государств - членов ОДКБ с предложением установить диалог и развивать сотрудничество между двумя организациями. Об этом заявил и.о. генсекретаря ОДКБ Валерий Семериков, выступая в среду на заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня под председательством РФ.

"В контексте консолидации усилий мирового сообщества, международных и региональных организаций по противодействию терроризму я бы хотел обратиться к министрам иностранных дел государств - членов организации Североатлантического договора: рассмотреть и дать отклик на открытое обращение министров иностранных дел государств - членов ОДКБ об укреплении доверия и развитии сотрудничества в вопросах совместного противодействия глобальным вызовам и угрозам", - сказал он.

"Мы не оставляем надежды быть услышанными", - добавил Семериков.

По итогам заседания министров иностранных дел государств - членов ОДКБ 22 мая в Бишкеке было принято открытое обращение к главам МИД НАТО с призывом создать механизм регулярных консультаций между секретариатами организаций по региональной и европейской безопасности. ОДКБ также предложила наладить прямые контакты между генеральными секретарями двух организаций и диалог между Постоянным советом ОДКБ и Североатлантическим советом.

Ранее Семериков сообщил в интервью ТАСС, что ОДКБ не получила ответа НАТО на предложение начать консультации. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ждет от альянса реакции на предложение ОДКБ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСемериков, Валерий Анатольевич
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