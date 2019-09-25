Скотленд-Ярд заявил, что ему не удалось найти новых пострадавших от действия "Новичка"

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Экспертиза проб крови, взятых у людей, которые, по версии британской полиции, могли подвергнуться воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок" в марте 2018 года, не смогла выявить новых пострадавших. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду вечером пресс-службой Скотленд-Ярда.

"Сотрудники контртеррористического подразделения [Скотленд-Ярда] сегодня, 25 сентября, могут подтвердить, что исследование образцов крови, взятых у небольшого числа людей в марте 2018 года, не выявило следов "Новичка". С лицами, о которых идет речь, детективы связались в прошлом месяце, чтобы попросить разрешения на проведение экспертизы. Это было сделано после того, как похожее исследование подтвердило наличие следов нервно-паралитического вещества во взятом в тот же период времени образце крови второго сотрудника полиции графства Уилтшир", - говорится в заявлении.

15 августа Скотленд-Ярд сообщил о том, что ему удалось выявить четвертую жертву инцидента в Солсбери. Как говорилось в распространенном сообщении, помимо попавшего в больницу и на время впавшего в кому полицейского Ника Бейли "Новичком" отравился его коллега, который также "был вовлечен в реагирование на отравление Сергея и Юлии Скрипаль". У офицера, который не хочет, чтобы его имя разглашалось, симптомы отравления "проявились в момент инцидента и указывали на воздействие очень небольшого количества" яда. Полицейский получил необходимую медпомощь и вскоре вернулся к исполнению служебных обязанностей.

Впоследствии анализы подтвердили, что в его крови действительно было отравляющее вещество. Он стал "четвертым человеком, который посредством судебно-медицинской экспертизы признан жертвой первоначального нападения в Солсбери". При этом новых жертв среди тех, у кого непосредственно после инцидента были взяты пробы крови, найти не удалось. В Скотленд-Ярде подчеркивают, что "беспрецедентное по масштабам и сложности" расследование произошедшего в Солсбери продолжается.