Зеленский заявил, что обсудил с Трампом вопрос Крыма и энергетики

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом обсудил вопросы Крыма и энергетической безопасности. Об этом он заявил по окончании встречи в общении с журналистами.

"Говорили о Крыме, как там люди, на каком языке разговаривают… я ему объяснил, что это наша земля", - сказал Зеленский, которого транслировал украинский "112 канал". Зеленский отметил, что в беседе с американским коллегой рассказал о том, какое хорошее место Крым, и объяснил, что эта территория принадлежит Украине и ее нужно возвращать. Зеленский отметил, что по его мнению Трамп согласился с этим утверждением.

"Были вопросы энергетической безопасности", - сказал он, отметив, что не хочет разглашать детали. Зеленский добавил, что Киеву в этой сфере нужно иметь "много кейсов, чтобы никто (Украине) не выкручивал руки" в энергетической сфере. Президент сообщил, что вскоре много станет известно по этому вопросу.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% процента жителей Крыма и Севастополя соответственно. Президент России 18 марта подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.