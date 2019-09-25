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Генассамблея ООН - 2019
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Новый глава МИД Японии доволен встречей с Лавровым

Это первая встреча дипломатов с момента назначения Тосимицу Мотэги на должность министра

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Новый министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги доволен встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Встреча была очень хорошей", - сказал он в среду, отвечая на вопрос ТАСС о состоявшихся переговорах на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Это первая встреча Лаврова и Мотэги с момента назначения последнего на должность министра. Мотэги ранее неоднократно высказывался за скорейшую встречу с российским коллегой для обсуждения проблематики заключения мирного договора.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЯпонияСШАГенассамблея ООН - 2019
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