Новый глава МИД Японии доволен встречей с Лавровым

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Новый министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги доволен встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Встреча была очень хорошей", - сказал он в среду, отвечая на вопрос ТАСС о состоявшихся переговорах на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Это первая встреча Лаврова и Мотэги с момента назначения последнего на должность министра. Мотэги ранее неоднократно высказывался за скорейшую встречу с российским коллегой для обсуждения проблематики заключения мирного договора.