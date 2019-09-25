Глава МИД Японии надеется на тесные контакты с РФ по совместной хозяйственной деятельности

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Новый министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на своей первой встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым, которая проходит в эти минуты на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил о намерении тесно взаимодействовать с ним по вопросу совместной хозяйственной деятельности.

В начале встречи Тосимицу поблагодарил Лаврова за любезное поздравительное послание в связи с его вступлением в новую должность. "До этого я работал на посту министра в различных сферах, таких как экономика, финансы, наука и технологии, - напомнил он. - Теперь как министр иностранных дел а также как лицо, ответственное за японо-российские переговоры по мирному договору, я хочу с вами, господи Лавров, тесно взаимодействовать и вести конструктивные дискуссии, в том числе на тему японо-российской совместной хозяйственной деятельности".

Японский министр также заявил о намерении задать российскому коллеге один вопрос "после того, как представители СМИ покинут этот зал переговоров". "Мы их не выгоняем, но если вы так хотите... И почему у вас только один вопрос?" - с улыбкой парировал Лавров, после чего журналистам все же попросили удалиться из переговорной.