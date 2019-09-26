Лавров и Гутерриш обсудили создание Конституционного комитета Сирии и региональные вопросы

ТАСС, 26 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем обсудил создание Конституционного комитета Сирии, а также ряд кризисных ситуаций в регионах. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано в среду на официальном сайте генсека организации.

"Сегодня [25 сентября] генеральный секретарь встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, - говорится в сообщении. - Генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили создание Конституционного комитета в Сирии, а также последнее развитие ситуации вокруг ряда кризисных ситуаций в регионах".

23 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании сирийского Конституционного комитета. Решение о создании этого органа для выработки рекомендаций по внесению поправок в сирийскую конституцию было принято 31 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. По плану Стаффана де Мистуры, предшественника Гейра Педерсена на должности специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии, в комитет должны войти 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях, которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.