Лукашенко заявил, что Минск ни с кем не будет дружить против Москвы

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг в интервью украинским СМИ, что Минск не будет ни с кем дружить против России.

"У нас референдум состоялся, и четыре пятых населения выступили за добрые союзнические отношения с РФ. Поэтому мы не собираемся дружить против России. Когда было трудно, кроме России и Китая нас по большому счету никто не поддерживал", - напомнил президент Белоруссии.

"У нас разные отношения [с Россией]. У нас одни, у вас - другие. Я понимаю, почему у вас такие отношения", - сказал Лукашенко.

Одновременно он заметил, что Белоруссия "получает, в отличие от Украины, жизненно необходимые товары из РФ, особенно углеводород". "Вы хоть что-то добываете, у нас его вообще нет", - посетовал Лукашенко.

Он также подчеркнул, что между президентами Белоруссии и России сложились добрые отношения. "У меня вообще нет никаких проблем в отношениях с президентом РФ, у нас очень добрые отношения, - сказал он. - Хотя хватает других проблем, которые надо решать".

"И с Украиной у нас есть проблемы", - добавил Лукашенко.