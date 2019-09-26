Премьер Пакистана надеется, что Путин примет приглашение посетить Исламскую Республику

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Пакистан надеется принять президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр страны Имран Хан, открывая встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН..

"Я пригласил президента Путина посетить Пакистан. Мы бы очень хотели его принять. Нам нужно перезапустить наши отношения", - сказал Хан. Он добавил, что ждет встречи с президентом РФ. "Я имел с ним очень хорошую беседу в Бишкеке. Он мне нравится, он сильный человек с большим сердцем. И спортсмен", - сказал премьер-министр Пакистана.

В свою очередь, Лавров заявил, что Россия "очень довольна развитием двусторонних отношений". "Многие сферы отношений, которые раньше не затрагивались, теперь развиваются, развивается торговля, экономика, инвестиционные проекты. Думаю, что мы на правильном пути", - сказал глава МИД РФ.

Он сообщил, что в конце года состоится очередное заседание российско-пакистанской межправительственной комиссии, на которой будут рассмотрен целый ряд конкретных вопросов двусторонних отношений.