Экс-премьер Алжира вступил в президентскую гонку

РАБАТ, 26 сентября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Алжира Али Бенфлис в четверг объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах, которые пройдут 12 декабря этого года. Как сообщает информационный портал TSA, решение политика было озвучено по итогам заседания центрального комитета возглавляемой им партии "Талаи аль-Хуррийят".

Бенфлис решил баллотироваться, чтобы "избавить страну от угроз, вызванных кризисом, не допустить разрушения государства и противостоять политическим социально-экономическим вызовам".

"Необходимо принять меры, чтобы побудить граждан участвовать в предстоящих выборах. Это обеспечит доверие к голосованию", - подчеркнул лидер партии.

Оппозиционер с большим опытом

Бенфлис, юрист по образованию, бывший глава министерства юстиции и премьер-министр (в 2000-2003 годах), считается одним из наиболее опытных и влиятельных оппозиционных политиков Алжира. Он баллотировался в 2004 и 2014 годах на пост президента, но оба раза терпел поражение.

В 2015 году Бенфлис основал и возглавил партию "Талаи аль-Хуррийят". Его называли в числе наиболее серьезных соперников президента Абдельазиза Бутефлики на президентских выборах, которые намечались на 18 апреля, но были перенесены.

Выборы ради возрождения нации

О дате проведения выборов главы государства объявил 15 сентября временный президент Алжира Абделькадер Бенсалех. Он призвал алжирцев к "мобилизации, чтобы это событие стало отправной точкой процесса возрождения нации". "Надо массово и усиленно работать ради успеха электорального цикла, который позволит нашему народу выбрать нового президента, обладающего всей легитимностью для руководства судьбами нашей страны, воплощения в жизнь чаяний нашего народа", - подчеркнул Бенсалех.

Власти убеждены, что только проведение в кратчайшие сроки президентских выборов позволит положить конец острому общественно-политическому кризису в Алжире, который длится с 22 февраля, когда начались многотысячные манифестации, не стихающие до сих пор. Поначалу люди добивались ухода Абдельазиза Бутефлики с поста президента, который тот занимал в 1999-2019 годах. После того как 2 апреля политик сложил полномочия, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только крупных чиновников, но и армейскую верхушку.