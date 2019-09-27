В Белой книге Госсовета КНР отмечается, что Пекин не стремится к гегемонии в мире

ПЕКИН, 27 сентября. /ТАСС/. Китай никогда не будет стремиться к внешней экспансии и глобальной гегемонии. Как говорится в опубликованной в пятницу Белой книге Госсовета КНР "Китай и мир в новую эпоху", наивысшей целью страны является экономическое развитие.

"Развитие является высшим приоритетом для Китая. В последние 70 лет развитие Китая выиграло от мирной и стабильной внешней среды", - говорится в документе. "Внешняя экспансия и гегемония не отвечают интересам Китая и противоречат желаниям и воле народа", - сказано в Белой книге.

"Активная борьба за мирную международную среду для собственного прогресса, использование собственного развития для еще более активного отстаивания глобального мира и содействие всеобщему прогрессу всегда останутся непреклонной государственной волей КНР", - указывается документе.

Как отмечается в документе Госсовета КНР, с 1950 года правительство Китая предоставило 166 странам и международным организациям помощи на сумму около 400 млрд юаней. С 1978 по 2018 год на территории Китая было открыто около одного миллиона предприятий с иностранным капиталом. Также в высших учебных заведениях страны в 2018 году обучались около 500 тыс. иностранных студентов.

1 октября в Пекине и многих других городах Китая пройдет серия крупных мероприятий в честь 70-летия образования КНР. Среди них - праздничные демонстрации и грандиозный военный парад. Как указал заместитель начальника оперативного управления Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-майор Цай Чжицзюнь, по своему масштабу военный парад превзойдет все подобные смотры в истории Китая: в нем примут участие 15 тыс. военнослужащих, а также 160 боевых самолетов, 580 единиц боевой техники.