Лукашенко пообещал пользоваться только белорусской косметикой

МИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил активизировать продажу белорусских косметических средств за рубеж и сам пообещал использовать косметику только отечественного производства. Об этом он заявил в пятницу, посещая предприятие - производителя косметики "Витекс", сообщает пресс-служба главы государства.

"Всю импортную [продукцию] повыкидывайте и поставьте, что мне надо. Обещаю, что никогда [не буду пользоваться импортными средствами]. Даже если кто-то подарит, я тогда передарю, свое надо использовать", - сказал глава государства. Лукашенко подробно доложили о развитии производства и продемонстрировали продукцию предприятия, а он попросил подарить каждой из присутствовавших на мероприятии женщин один из представленных образцов продукции, пообещав оплатить сувениры из собственных средств.

Во время посещения предприятия Лукашенко поручил максимально способствовать продажам отечественной косметической продукции за рубеж, а также развивать потенциальные ниши потребления этой продукции на внутреннем рынке. "Есть проблемы, возьмите на контроль и займитесь этим, чтобы в любом магазине [эту продукцию] продавали. Свое надо продавать. У него (ЗАО "Витэкс" - прим. ТАСС) меньше проблем - экспорт большой, но у нас же есть предприятия, которые на свой рынок не могут пробиться и поставить. Это серьезный вопрос", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что зарубежная косметическая продукция в целом не лучше отечественной. "Все оно примерно одинаковое. Но эта - из местного сырья", - подчеркнул Лукашенко.

Главе государства доложили о производственной деятельности и перспективах развития признанных лидеров производства белорусской косметики - ЗАО "Витэкс" и ООО "Белита". Лукашенко дал высокую оценку развитию компании, которая, кроме основной деятельности, занимается и сельхозпроизводством. Экспорт предприятий составляет 59% от общего объема производства. Так, в прошлом году за рубеж было поставлено косметической продукции на сумму $45 млн.