Reuters: танкер Stena Impero вошел в дубайский порт Рашид

ТАСС, 27 сентября. Нефтяной танкер Stena Impero, задерживавшийся в июле Ираном в Ормузском проливе, зашел в порт Рашид в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные трекинг-сервиса Refinitiv.

Ранее иранская телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила, что Stena Impero покинул иранский порт Бендер-Аббас и направился в международные воды. Телеканал показал видеосюжет, в котором видно начало движения судна. До этого агентство Reuters со ссылкой на данные трекинг-сервиса Refinitiv сообщило, что Stena Impero покинул Бендер-Аббас и сменил пункт назначения с саудовского порта Эль-Джубайль на порт Рашид в Объединенных Арабских Эмиратах. Решение о прекращении задержания танкера было принято в среду.

19 июля агентство IRNA сообщило, что танкер Stena Impero под британским флагом был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, судно было задержано "в связи с нарушением международных правил" и сопровождено до берега для проверки. Позднее власти ИРИ заявили, что танкер был вовлечен в инцидент с иранским рыболовецким судном.

В начале сентября Тегеран разрешил семерым членам экипажа танкера, среди которых один россиянин, покинуть Иран и отправиться в Объединенные Арабские Эмираты. После этого на борту остаются 16 членов экипажа - это минимум для обеспечения функционирования судна в случае выхода в море.