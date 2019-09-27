Два комитета Конгресса потребовали у Белого дома документы о задержке помощи Украине

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Комитеты по ассигнованиям и бюджетным вопросам нижней палаты Конгресса направили в администрацию США запрос о предоставлении информации о причинах задержки выделения военной помощи Украине, в том числе на сумму почти $400 млн. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте председателя комитета по ассигнованиям Палаты представителей Ниты Лоуи (демократ от штата Нью-Йорк).

Запрос направили она и председатель второго комитета Джон Ярмут (демократ от штата Кентукки). "Председатели комитета по ассигнованиям Палаты представителей Нита Лоуи и комитета по бюджетным вопросам Джон Ярмут направили сегодня письмо в администрацию Трампа, запросив документы и ответы на вопросы касательно роли Административно-бюджетного управления Белого дома в задержке зарубежной помощи, включая почти $400 млн в качестве помощи Украине в обеспечении безопасности", - говорится в сообщении.

Письмо адресовано исполняющему обязанности руководителя аппарата Белого дома Мику Малвэни и главе Административно-бюджетного управления Белого дома Расселлу Войту. Им предстоит разъяснить конгрессменам обстоятельства одного из аспектов громкого скандала, который привел к началу процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в связи с его разговором по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Процедура импичмента была начата на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре оказывал давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Американский лидер якобы добивался начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву.

Во вторник спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Белый дом в среду обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.