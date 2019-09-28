WP: Белый дом ограничил доступ к беседе Трампа о вмешательстве в выборы

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и занимавшим тогда пост посла в Вашингтоне Сергеем Кисляком, которая состоялась в мае 2017 года. С таким утверждением выступила в пятницу газета The Washington Post , ссылаясь на трех бывших представителей американской администрации.

По их данным, в разговоре, состоявшемся в Белом доме, американский лидер якобы заявил, что не беспокоится по поводу приписываемого России вмешательства в американский избирательный процесс, поскольку Соединенные Штаты сами вмешиваются в выборы в других странах мира.

По версии газеты, слова Трампа вызвали обеспокоенность у сотрудников Белого дома, которые приняли решение ограничить доступ к тексту стенограммы беседы очень узким кругом лиц, обладающих высоким уровнем доступа к государственной тайне. Таким образом они якобы намеревались не допустить, чтобы слова президента США попали в СМИ.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила о том, что Белый дом в последнее время ограничивал доступ сотрудников администрации Трампа к записям его телефонных разговоров с российским президентом Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

До этого неназванный сотрудник американской разведки, подавший жалобу на разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что стенограмма их беседы была загружена в специальную систему для хранения секретной информации.

Утверждения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году вызвали скандал в Вашингтоне. Американский лидер якобы оказывал давление на своего украинского коллегу, добиваясь начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву. Во вторник Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах. Белый дом в среду обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран.

Расследование Мюллера

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР США Роберт Мюллер. 18 апреля Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Он утверждал при этом, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.