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СМИ: на востоке Афганистана произошли девять взрывов

Инциденты произошли в провинции Нангархар, один человек погиб, отмечает телеканал 1TV

ТЕГЕРАН, 28 сентября /ТАСС/. Девять взрывов произошли в ночь на субботу на востоке Афганистана. Об этом сообщает телеканал 1TV.

Инциденты произошли в провинции Нангархар. В результате взрывов один человек был убит, еще семеро получили ранения.

В субботу в Афганистане проходят четвертые после падения режима движения "Талибан" (запрещено в РФ) в 2001 году президентские выборы. Избирательный процесс проходит в условиях постоянных угроз безопасности со стороны радикалов. Представители талибов, не признающие легитимность афганского правительства, в преддверии выборов объявили о намерении сорвать голосование и призвали граждан не идти на избирательные участки.

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