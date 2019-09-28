NYT: США поместили расшифровку разговора Трампа и Путина в особую компьютерную систему

ТАСС, 28 сентября. Белый дом поместил расшифровки некоторых телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с иностранными лидерами, в частности с президентом России Владимиром Путиным, а также членами королевской семьи Саудовской Аравии в особую компьютерную систему для хранения секретной информации. Об этом в субботу сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники среди бывших и нынешних американских чиновников.

Под особую охрану попали те разговоры, утечку информации о которых в администрации президента считают нежелательной. Речь, в частности, идет о разговорах с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и бывшим послом королевства в США принцем Халедом бен Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Отмечается, что доступ к системе имеет только узкий круг официальных лиц.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Белый дом в последнее время ограничивал доступ сотрудников администрации Трампа к записям его телефонных разговоров с Путиным и Мухаммедом бен Сальманом. При этом не было известно, были ли стенограммы разговоров загружены в отдельную систему, которая используется для хранения секретной информации особо деликатного характера.