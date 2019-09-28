Мятежники заявили о гибели более 12 тыс. человек от действий коалиции в Йемене

КАИР, 28 сентября. /ТАСС/. Свыше 12 тыс. человек, почти треть из которых женщины и дети, погибли в результате действий возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Masirah, подконтрольный движению мятежников-хуситов "Ансар Аллах".

Как отмечает телестанция, эти данные были представлены на экспозиции "о преступлениях американо-саудовской агрессии против йеменского народа", которая была организована МВД в правительстве хуситов в Сане. Так, согласно приведенной статистике, погибли 12260 человек, в том числе 1769 женщин и 2533 ребенка. Число раненых достигло порядка 20,5 тыс., среди которых 3015 женщин и 4005 детей.

Как заявил глава правительства мятежников Абдель Азиз бен Хабтур, "Ансар Аллах" располагает всеми необходимыми доказательствами и намерено "представить их миру". "У нас есть все документы, которые мы покажем на международных и правовых форумах, а те, кто лгут, должны увидеть их сами, - отметил он. - Правой рукой мы будем держать автоматы Калашникова, сражаясь с нашими врагами, а левой - профессионально собирать и готовить улики".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции под командованием Эр-Рияда, которая выступила на стороне войск президента республики Абд Раббо Мансура Хади. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.