Посол США в РФ рассчитывает на получение доступа к медицинским документам Уилана

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Американская сторона рассчитывает получить доступ к медицинским записям и документации обвиняемого Россией в шпионаже гражданина США Пола Уилана. Об этом заявил посол Соединенных Штатов в Москве Джон Хантсман в видеообращении, размещенном в субботу на странице посольства в Facebook.

"Я обеспокоен состоянием здоровья Пола [Уилана]. Я несколько раз обсуждал с Полом некоторые из вопросов этого плана, требующих решения. Мы надеемся, что доступ к его медицинской документации все-таки будет получен", - отметил дипломат. По словам посла, его преемник продолжит вести активную работу по делу Уилана.

В конце августа адвокат Уилана сообщил, что его подзащитному необходима операция из-за паховой грыжи, однако Уилан отказался делать ее в России без консультации с врачом из США или Канады.

48-летний Пол Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.