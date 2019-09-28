СПЧ ООН подтвердил право на беспрепятственный доступ во всемирную организацию

ЖЕНЕВА, 28 сентября. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) подтвердил право на беспрепятственный доступ в Организацию Объединенных Наций и другие международные органы. Это решение, принятое на 42-й сессии СПЧ в Женеве, приветствовал в субботу в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, расценивший невыдачу американской визы членам российской делегации на 74-ю сессию Генассамблеи ООН как грубое нарушение Вашингтоном своих политических обязательств.

В резолюции, одобренной на сессии СПЧ в пятницу, говорится, что Совет "вновь подтверждает право каждого человека индивидуально и совместно с другими на беспрепятственный доступ и коммуникацию в том, что касается международных органов, и в особенности Организации Объединенных Наций". Документ был принят 36 голосами "за" при 11 "воздержавшихся". Голосовавших "против" не было.

Как отметил в этой связи Слуцкий, "главное - в документе официально подтверждается право на беспрепятственный доступ в органы ООН и другие международные организации, включая Совет Европы и ОБСЕ, аккредитованных представителей". Он напомнил, что США являются на сегодня единственным в мире государством, бойкотирующим СПЧ. "При этом своего соавторства ранее принятых подобных резолюций США не отзывали", - напомнил парламентарий.

"Отказав в доступе членам российской делегации на площадку ГА ООН, США грубо нарушили собственные политические обязательства, напомнив нам, что такое "закон джунглей", - подчеркнул Слуцкий. Он высказал убеждение, что "Секретариат ООН должен уделить подобным незаконным действиям особое внимание", и "не бояться вслух осуждать лицемерие и двойные стандарты государств, именующих себя "демократическими" и "правовыми", однако в собственной политике демонстрирующих средневековые подходы".

Как ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, целому ряду представителей российской делегации на Генассамблее ООН не выдали американскую визу. Среди них глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а также 10 сотрудников МИД РФ.

Сессия СПЧ проходила в Женеве с 9 по 27 сентября. Она рассмотрела ситуацию почти в трех десятках стран, включая Украину и Йемен, и приняла серию резолюций по ключевым правозащитным проблемам современности.