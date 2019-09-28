Гаранты Астаны и "малая группа" приглашены на встречу Конституционного комитета Сирии

ООН, 28 сентября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Страны - гаранты Астанинского процесса - Россия, Турция и Иран, члены "малой группы" (Великобритания, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, США и Франция), а также Китай приглашены на первое заседание Конституционного комитета Сирии. Об этом сообщил спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен в эксклюзивном интервью ТАСС после объявления о создании комитета.

"Не секрет, что я хочу, чтобы "астанинская тройка" приняла участие в заседании, они должны быть там", - сказал дипломат. "Члены "малой группы" также должны быть там", - добавил он. "И Китай, так как Китай - единственный постоянный член Совета Безопасности ООН, который пока не принимал участие в работе в Женеве", - отметил спецпосланник.

Педерсен выразил надежду на то, что "когда сирийские стороны смогут впервые в таком формате собраться и начнут совместную работу, ключевые международные игроки также смогут приехать и выразить их поддержку".

"Я веду переговоры с различными представителями международного сообщества о том, как лучше это организовать. Надеюсь, что я в понедельник на Совете Безопасности озвучу это", - заключил он.

О создании конституционного комитета объявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 23 сентября. Решение о его формировании для выработки рекомендаций по внесению поправок в сирийскую конституцию было принято 31 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. По плану Стаффана де Мистуры, предшественника Гейра Педерсена на должности специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии, в комитет должны войти 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ).