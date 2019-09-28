Сирия поддерживает Иран и призывает урегулировать ситуацию в Персидском заливе

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Сирия выражает солидарность с Ираном и считает диалог стран района Персидского залива единственным путем для преодоления кризиса. Об этом заявил в субботу на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.

"Сирия вновь заявляет о полной солидарности с Исламской Республикой Иран перед лицом безответственных американских мер, в частности, выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), - отметил он. - Мы указываем на опасность проведения политики, которая нацелена на разжигание кризиса и конфликта в Персидском заливе под ложными предлогами. Как мы считаем, безопасность и стабильность в Персидском заливе может быть достигнута только путем сотрудничества и диалога стран региона без какого-либо внешнего вмешательства, которое могло бы лишь усугубить ситуацию в регионе".

В мае 2018 года США объявили о выходе из СВДП и ввели против Ирана экономические санкции. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке. К настоящему моменту власти Ирана перешли уже к третьему этапу сокращения своих обязательств.