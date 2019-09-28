Глава МИД Сирии: вмешательство в работу Конституционного комитета недопустимо

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Сирии настаивают на недопустимости внешнего вмешательства в работу конституционного комитета страны. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

Как он отметил, Дамаск достиг со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном ряда договоренностей относительно работы комитета. По его словам, они, в частности, касаются того, что "весь процесс будут проводить и контролировать сами сирийцы, имеющие исключительное право определять будущее своей страны, без какого-либо внешнего вмешательства".

"Комитет должен быть независимым и выступать с независимыми рекомендациями без вмешательства каких-либо государств или сторон, в том числе так называемой "малой группы", которая объявила, что стоит на страже сирийского народа и уже предвосхитила результаты работы комитета", - подчеркнул Муаллем. Как он добавил, "никаких временных рамок для работы комитета устанавливать нельзя".

О создании конституционного комитета объявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 23 сентября. Решение о его формировании для выработки рекомендаций по внесению поправок в сирийскую конституцию было принято 31 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. По плану Стаффана де Мистуры, предшественника Педерсена на должности специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии, в комитет должны войти 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ).