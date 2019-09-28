МИД Кубы: санкции США против Рауля Кастро направлены на подрыв достоинства республики

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Санкции США в отношении первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро не имеют практического применения, но направлены на подрыв достоинства граждан страны. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел карибской страны Бруно Родригес Паррилья, выступая на общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"В четверг власти США объявили о санкциях, в соответствии с которыми Рауль Кастро не сможет получить визу для въезда в США. Такие действия не имеют практического применения, они направлены на подрыв достоинства народа Кубы, - отметил дипломат. - Это является отражением того, что они прибегают к самым низким мерам, в то время как администрация США утопает в коррупции".

Госдепартамент США в четверг сообщил о введении санкций в отношении первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и членов его семьи. В ведомстве пояснили, что санкции в отношении Кастро вводятся "за его причастность к грубым нарушениям прав человека". Всем лицам, внесенным в санкционный список Госдепартамента, запрещается въезд на территорию Соединенных Штатов.