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В ЛНР пятеро детей получили ранения при взрыве гранаты

Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Луганска

ЛУГАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Пять детей возрастом от 7 до 13 лет получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва гранаты, найденной ими в тайнике недалеко от жилых домов в селе Красная Заря Перевальского района Луганской народной республики. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Украинская агрессия шестой год продолжает приносить боль и страдания жителям республики. Помимо регулярных спланированных и целенаправленных обстрелов наших населенных пунктов, к сожалению, нередкими являются подрывы мирных жителей на оставленных и неразорвавшихся взрывоопасных предметах", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Осадчий сообщил, что 28 сентября произошел очередной такой случай. "Пятеро детей в возрасте от 7 до 13 лет, гуляя возле лесного массива недалеко от жилых домов в селе Красная Заря Перевальского района, обнаружили тайник с боеприпасами. Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения различной степени тяжести", - проинформировал представитель Народной милиции ЛНР.

По его словам, в настоящее время пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Луганска, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь. "Найденные детьми боеприпасы принадлежали украинским силовикам, которые занимали позиции в этом районе в период боевых действий лета 2014 года", - подчеркнул Осадчий.

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Кризис на УкраинеСитуация в Луганске
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