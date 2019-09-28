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Израильская делегация покинула зал Генассамблеи ООН во время выступления главы МИД Сирии

Кресла всей израильской делегации оставались пустыми во время 30-минутного выступления Валида Муаллема

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Израильская делегация не присутствовала в зале Генассамблеи (ГА) ООН во время выступления с трибуны главы МИД Сирии Валида Муаллема, который обрушился с критикой на Израиль. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

Кресла всей израильской делегации оставались пустыми во время 30-минутного выступления Муаллема.

В своей речи глава МИД Сирии уделил большое внимание ситуации вокруг Голанских высот. "Израиль оккупировал чужие территории, - сказал он. - Голаны были и всегда будут частью Сирии, Израиль нужно заставить выполнять резолюции ООН". "Эпоха захвата территорий давно миновала", - констатировал Муаллем. По его мнению, такая политика Израиля стала возможна благодаря поддержке США.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году Кнессет (израильский парламент) принял закон о Голанских высотах, в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

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