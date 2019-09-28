AP: два выходца из СССР помогали Джулиани начать расследование по делу Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Адвокат американского лидера Рудольф Джулиани поручил двум выходцам из СССР оказывать ему содействие в том, что касается проведения на Украине расследования в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press.

По его сведениям, речь идет о двух жителях штата Флорида Льве Парнасе и Игоре Фрумане. Они родились в Советском Союзе и позже переехали в США. Как отмечается в материале, они ранее перечислили почти $480 тыс. на счета политических комитетов, выступающих в поддержку президента США Дональда Трампа и республиканцев. Это якобы позволило им установить связи с руководством Республиканской партии, а также встретиться с Трампом в Белом доме и поместье президента США Мар-а-Лаго.

Как следует из публикации, Парнас и Фруман отправились на Украину и организовали там встречи Джулиани с рядом официальных лиц, в том числе Юрием Луценко, являвшимся ранее генпрокурором. Джулиани рассчитывал на то, что на Украине будут проводить расследование, касающееся действий сына Байдена. По сведениям AP, Парнас и Фруман являются фигурантами судебного разбирательства. Истцы требуют от них вернуть долги.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в 2020 году в США выборах.

За проведение на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном, выступает Джулиани. По его мнению, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании Burisma.

В среду Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского начала расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Соединенных Штатов Украине.