МИД Кубы: власти США хотят начать новую гонку вооружений

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Стратегия военного господства США, а также выход страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) нацелены на запуск новой гонки вооружений. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел карибской страны Бруно Родригес Паррилья, выступая на общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Поведение нынешнего правительства США и его стратегия военного и ядерного господства представляют угрозу международному миру и безопасности. Они поддерживают работу около 800 своих военных баз по всему миру. Выход США из ДРСМД и немедленное начало испытаний ракет средней дальности имеет целью открыть новую гонку вооружений, - отметил дипломат. - США также продвигают проекты милитаризации космического и киберпространства, а также скрытого и незаконного использования информационных и коммуникационных технологий для нападения на другие государства".

Министр добавил, что Куба осуждает и подходы США в отношении России в военной сфере. "До сих пор продолжающееся продвижение НАТО к границам с России создает серьезные опасности, усугубляемые введением произвольных санкций, которые мы отвергаем", - заявил глава МИД.

2 августа США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 18 августа американские ВС испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными ДРСМД характеристиками: дальность полета составила более 500 км.

Президент России Владимир Путин 23 августа поручил проанализировать уровень угрозы в связи с испытанием США новой модификации крылатой ракеты и принять меры по подготовке симметричного ответа.