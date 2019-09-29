Алжирские исламисты решили не выдвигать своих кандидатов на президентских выборах

РАБАТ, 29 сентября. /ТАСС/. Ведущие исламистские партии Алжира приняли решение не выдвигать своих кандидатов для участия в президентских выборах, которые состоятся 12 декабря 2019 года. Об этом в воскресенье сообщает информационный портал TSA.

От борьбы за высший пост отказались "Движение общества за мир" (ДОМ), Партия свободы и справедливости (ПСС) и Партия справедливости и свободы (ПСР). Таким образом они присоединились к большей части оппозиционных сил, решивших бойкотировать голосование.

Как отметил представитель ДОМ Буабдалла Бенаджимия, "для участия в выборах нет требуемых предварительных условий, например, прозрачности процедуры голосования, удовлетворения требований народного протестного движения, именуемого "Хирак".

Тем временем, политики и общественные деятели Алжира один за другим заявляют о желании побороться за высший государственный пост. Среди них - бывшие премьер-министры Али Бенфлис и Абдельмаджид Теббун.

Выборы ради возрождения нации

О дате проведения выборов главы государства объявил 15 сентября временный президент Алжира Абделькадер Бенсалех. Он призвал алжирцев к "мобилизации, чтобы это событие стало отправной точкой процесса возрождения нации". "Надо массово и усиленно работать ради успеха электорального цикла, который позволит нашему народу выбрать нового президента, обладающего всей легитимностью для руководства судьбами нашей страны, воплощения в жизнь чаяний нашего народа", - подчеркнул Бенсалех.

Власти убеждены, что только проведение в кратчайшие сроки президентских выборов позволит положить конец острому общественно-политическому кризису в Алжире, который длится с 22 февраля, когда начались многотысячные манифестации, не стихающие до сих пор. Поначалу люди добивались ухода Абдельазиза Бутефлики с поста президента, который тот занимал в 1999-2019 годах. После того, как 2 апреля политик сложил полномочия, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только крупных чиновников, но и армейскую верхушку.