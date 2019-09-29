Ереванский суд арестовал сторонника экс-президента Кочаряна

ЕРЕВАН, 29 сентября. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Армении в воскресенье в ходе заседания принял решение арестовать сторонника бывшего президента Роберта Кочаряна Нарека Мутафяна, который обвиняется в проявлении неуважительного отношения к судье по делу экс-главы страны Анне Данибекян. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Следственного комитета страны.

"Суд общей юрисдикции удовлетворил ходатайство следственного органа и принял решение избрать арест в качестве меры пресечения в отношении Мутафяна", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В армянском сегменте Сети в ночь на 28 сентября появился видеоматериал, в котором несколько молодых людей, в том числе и Мутафян, идут за Анной Данибекян, снимая ее на телефон.

20 сентября судья общей юрисдикции Анна Данибекян отклонила ходатайство адвокатов экс-президента Кочаряна о его освобождении и оставила под арестом бывшего главу страны.

Судебный процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому проходят Кочарян, бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября в суде общей юрисдикции Еревана.