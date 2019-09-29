Австрийцы рассказали о "правильном выборе" на голосовании в парламент

ВЕНА, 29 сентября. /ТАСС/. Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) проходят в воскресенье при высокой активности электората. Как утверждают сами австрийцы, они идут делать правильный выбор с целью увидеть у руля страны стабильное правительство.

Австрия с 2017 года второй раз переживает досрочные парламентские выборы. Причиной послужил внутриполитический скандал "Ибица-гейт", который летом этого года неожиданно привел к краху правительственной коалиции Австрийской народной партии (АНП) и Австрийской партии свободы (АПС). Отсутствие стабильности во власти можно назвать характерной чертой Австрии с 2016 года, когда республика почти целый год не могла выбрать президента.

На выходе с избирательных участков граждане стараются не распространяться о своих политических предпочтениях, но почти каждый говорит, что сделал правильный выбор, чтобы получить дееспособное правительство. Представителей СМИ в Австрии не пускают на участки. Как убедился корреспондент ТАСС в разговорах с избирателями, многие из них хотели бы снова видеть у руля страны прежнее правительство, потому что "оно действительно делало хорошую работу на пользу людям, а не просто давало обещания".

Ход голосования

Всего в стране работают более 10,1 тыс. избирательных участков. Большая часть из них открыта до 17:00 (18:00 мск). При этом участки в самом западном регионе - федеральной земле Форарльберг - уже закрылись. Министерство внутренних дел Австрии, которое выполняет функции федеральной избирательной комиссии, планирует представить первые предварительные результаты голосования после закрытия последних участков в Вене, тогда же будет известна и явка избирателей.

Лидеры партий, которые борются за депутатские мандаты, проголосовали в первой половине дня. Многие из них днем проводят время со своими семьями, чтобы к вечеру появиться в предвыборных штабах для встречи со сторонниками. Главный претендент на пост канцлера и лидер АНП Себастьян Курц уже выразил уверенность в победе своей партии. "Мы очень уверены. У нас определенная цель - стать первыми на этих выборах. Хотим прибавить уровень нашей поддержки, - сказал Курц. - Надеюсь на хороший результат нашей народной партии".

Ожидается победа Курца

Как рассказал корреспонденту ТАСС австрийский политолог, профессор Университета Инсбрука Герхард Манготт, АНП совершенно определенно выиграет выборы. Опросы общественного мнения указывают, что на выборах АНП наберет 34-36% голосов. По его словам, на втором месте окажется Социал-демократическая партия Австрии, а на третьем - АПС.

Профессор также объяснил феномен успешности лидера консерваторов и связал высокий рейтинг Курца с тоской австрийцев по переменам, которые он обещает людям. "Курц - молодой, красноречивый и отвечает потребностям, по крайней мере на словах. Это стремление многих избирателей к переменам и реформам", - считает Манготт.

Досрочные выборы в Национальный совет определят, какие политические партии войдут в состав парламента и сформируют новое австрийское правительство. Чтобы быть представленной в Национальном совете, партия должна набрать более 4% голосов избирателей. По итогам выборов президент Австрии Александер Ван дер Беллен наделит лидера крупнейшей парламентской фракции полномочиями по формированию кабмина или ведению коалиционных переговоров.