Глава МИД Британии: Лондон не будет игнорировать случаи избиения демонстрантов в Гонконге

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Великобритания не будет игнорировать случаи беспорядочного избиения демонстрантов в Гонконге. Об этом заявил, открывая в воскресенье съезд консерваторов в Манчестере, глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

"Мы не будем смотреть в другую сторону, когда людей в Гонконге без разбора избивают в метро за то, что пользуются своим правом на мирные протесты", - сказал Рааб, говоря о столкновениях, происходящих в Гонконге, где массовые акции протеста продолжаются уже более трех месяцев.

4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц, поджогами и актами вандализма в метро.