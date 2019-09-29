{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста в Гонконге

Глава МИД Британии: Лондон не будет игнорировать случаи избиения демонстрантов в Гонконге

Доминик Рааб прокомментировал массовые акции протеста в специальном административном районе Китая

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Великобритания не будет игнорировать случаи беспорядочного избиения демонстрантов в Гонконге. Об этом заявил, открывая в воскресенье съезд консерваторов в Манчестере, глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

"Мы не будем смотреть в другую сторону, когда людей в Гонконге без разбора избивают в метро за то, что пользуются своим правом на мирные протесты", - сказал Рааб, говоря о столкновениях, происходящих в Гонконге, где массовые акции протеста продолжаются уже более трех месяцев.

4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц, поджогами и актами вандализма в метро.

Теги
ВеликобританияКитайЛам, КэрриАкции протеста в ГонконгеРааб, Доминик
Почти 2,2 млн жителей Афганистана приняли участие в выборах президента
Полные предварительные результаты голосования ожидаются не ранее 17 октября
Читать полностью