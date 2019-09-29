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Генассамблея ООН - 2019

Узбекистан начал деятельность в качестве заместителя председателя Генассамблеи ООН

Эти функции представитель республики будет исполнять до сентября 2020 года

ТАШКЕНТ, 29 сентября. /ТАСС/. Узбекистан, впервые избранный заместителем председателя сессии Генассамблеи (ГА) ООН в июне, начал свою деятельность в этом качестве. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба МИД республики.

"28 сентября 2019 года в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке Постоянный представитель Узбекистана Бахтиёр Ибрагимов председательствовал на пленарном заседании Общих дебатов 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - говорится в сообщении. Отмечается, что эти функции представитель республики будет исполнять до сентября 2020 года, когда закроется нынешняя 74-я сессия ГА.

По данным пресс-службы, избрание Узбекистана заместителем председателя сессии ГА свидетельствует о международном признании усилий республики по принятию резолюций ООН по Центральной Азии.

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УзбекистанГенассамблея ООН - 2019
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