AP: изъятые у сына президента Экваториальной Гвинеи суперкары проданы с аукциона

ПРЕТОРИЯ, 29 сентября. /ТАСС/. Изъятые властями Швейцарии у сына президента Экваториальной Гвинеи два десятка роскошных автомобилей были проданы в Женеве с аукциона на сумму в $27 млн. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press.

"Среди 25 лотов, выставленных домом Bonhams, фигурировал суперкар Lamborghini Veneno 2014 года, который обошелся покупателю в $8,4 млн", - замечает AP, добавляя, что данная серия легендарной марки состояла всего из девяти автомобилей.

Аукцион суперкаров состоялся после закрытия в феврале 2019 года прокуратурой Женевы дела об отмывании денег и нецелевого использования государственных средств, по которому проходил Теодоро Нгема Обианг Мангу - сын президента Экваториальный Гвинеи, 77-летнего Теодоро Обианг Нгема Мбасого. В Швейцарии существует норма, которая позволяет прокуратуре закрывать дела, в которых расследуемое лицо "компенсировало нанесенный ущерб".

С июня 2016 года 50-летний Теодоро Нгема Обианг Мангу занимает пост первого вице-президента Экваториальной Гвинеи.

Организаторы аукциона рассчитывали привлечь от продажи премиальных автомашин до $18 млн. Однако, покупатели проявили высокий интерес как по причине уникальности выставленных на продажу суперкаров, так и из-за незначительного пробега многих из них. Исключением стал бронированный лимузин Rolls-Royce Silver Spur 1998 года, который требует серьезного ремонта. Он ушел за $87 тыс.