В Тегеране назвали односторонним расследование ООН об атаках на Saudi Aramco

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Тегеран не считает беспристрастным расследование при участии экспертов ООН с целью установить, кто несет ответственность за удары по нефтяным объектам в Саудовской Аравии. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телеканалу NBC, которое вышло в эфир в воскресенье.

Министру был задан вопрос о том, готов ли Тегеран принять результаты расследования ООН. "Как заявил недавно помощник госсекретаря США, расследование ООН - это Соединенные Штаты, Саудовская Аравия, Франция и ООН. Три стороны являются союзниками по коалиции, направленной против Йемена", - ответил он.

"ООН оказывается дискредитированной, поскольку проводит расследование совместно с одной из сторон конфликта. Почему они не пригласили йеменцев участвовать в расследовании? - добавил Зариф. - Почему они только пригласили американцев, саудовцев и французов? Это одностороннее расследование".

В ночь на 14 сентября два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что при совершении диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки. США, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и ФРГ возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.