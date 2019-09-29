Более 60% американцев видят серьезную проблему в содержании разговора Трампа с Зеленским

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Более 60% американцев полагают, что содержание телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским представляет серьезную проблему. Это следует из опубликованных в воскресенье результатов опроса, проведенного телеканалом ABC совместно со службой Ipsos.

При этом 43% респондентов считают этот вопрос "очень серьезным". В то же время большинство опрошенных - 51% - заявили, что совсем не удивлены тем, что Трамп, как утверждается, добивался от украинского президента начала расследования действий сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Еще 32% ответили, что "не слишком удивлены", большой неожиданностью эти заявления стали лишь для 3% жителей Соединенных Штатов.

Состоявшийся в июле телефонный разговор Трампа и Зеленского вызвал крупный скандал в Вашингтоне, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок. Белый дом 25 сентября обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.